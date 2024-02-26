Болельщик швырнул бутылку в хоккеиста «СКА-Невы» во время матча плей-офф

Как стало известно «Чемпионату», в матче плей-офф ВХЛ в Орске болельщики «Южного Урала» кинули бутылку в игрока «СКА-Невы». Встреча, прошедшая на стадионе «Юбилейный», завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, благодаря чему они повели в серии — 2-1.

По истечении 40 минут игры зрители стали выкрикивать нецензурные слова и показывать неприличные жесты хоккеистам гостевой команды. Один из болельщиков бросил бутылку в игрока «СКА-Невы».

Видео доступно на «Чемпионате».

Отметим, что на этот инцидент сразу обратили внимание службы безопасности арены. Тем не менее болельщик пробыл на стадионе весь матч, который завершился только в третьем овертайме.

Следующий матч между командами пройдёт уже завтра, 27 февраля. «Южный Урал» вновь примет «СКА-Неву» на стадионе «Юбилейный».