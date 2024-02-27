Ротенберг: СКА уже накувыркался в начале сезона, сейчас задача — выигрывать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке команды к играм розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 с нижегородским «Торпедо».

«Двусторонку провели, потому что у нас по графику всегда каждый второй день игра. Мы действуем по нашему плану. Планирование – огромная часть победного пути, тут нет мелочей. Бывают разные ситуации, но стараемся выполнять наш план. По плану была такая тренировка. Рады, что увидели сегодня. Все отработали на 100%. Наша игра – зеркало тренировочного процесса. При такой поддержке болельщиков никто не мог сыграть на полуспущенных.

Обычно проигравшие двусторонку кувыркаются? Мы уже накувыркались в начале сезона. На этом этапе уже идёт шлифовка. Если сейчас начнём кувыркаться, против «Торпедо» будет намного тяжелее. Наша задача сейчас – выигрывать. На предсезонке столько «городков» сделали, думаю, больше нас в КХЛ никто не делал. Всё по ситуации, посмотрим на следующей тренировке, возможно, начнём опять кувыркаться. Всё зависит от того, как игроки будут выполнять игровое задание. Всё возможно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.