«Сильная, быстрая команда, дерзко играют». Ротенберг — об матчах с «Торпедо» в плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф КХЛ, в котором его подопечные встретятся с нижегородским «Торпедо».

«Нам без разницы, с кем играть. Значит, таков наш путь – играть с «Торпедо». Сильная, быстрая команда, дерзко играют. Мы уже играли с ним в прошлом плей-офф, это были тяжёлые игры. Четвёртую игру мы проигрывали 1:3. Сконцентрируемся на нашей работе, тактической, ментальной подготовке.

Очень серьёзный следующий этап, следующая игра. Будем серьёзно готовиться. Разберём соперника, сделаем анализ, но будем отталкиваться от нашей игры и играть на своих сильных сторонах», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, серия СКА — «Торпедо» стартует в Санкт-Петербурге 1 марта.