Ларионов — о поражении от «Лады»: усилия были перечёркнуты безалаберной игрой в обороне

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о поражении от «Лады» в заключительном матче регулярного сезона-2023/2024

«Самое печальное то, что мы начали сами себя обыгрывать. Все наши усилия были перечёркнуты безалаберной игрой в обороне. После второго периода было сказано, что давайте представим, что это уже плей-офф, и нам нужны правильные решения. Дальше вы всё видели сами. Огромный минус, что мы позволяем сопернику получать лёгкие голы. За этим стоит поражение.

Последние 4-5 игр я не заходил после игр в раздевалку – мои помощники говорили, что не надо. Но сегодня надо было зайти и сказать. Можно было сказать жёсткие слова или взять тот позитив, который был в игре и перенести его на плей-офф. Хочется взять больше позитива и начать с чистого листа», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Торпедо» заняло седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Ларионова получили в оппоненты по первому раунду Кубка Гагарина — 2024 санкт-петербургский СКА. Первая встреча состоится на «СКА Арене» 1 марта.