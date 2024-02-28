Гол Барбашёва помог «Вегасу» прервать семиматчевую победную серию «Торонто»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Вегас Голден Найтс» (2:6).

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Его соотечественник — голкипер «Торонто» Илья Самсонов — отразил 26 бросков.

Помимо Барбашёва, в составе победителей шайбами отметились Мэйсон Морелли, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Алекс Пьетранджело и Николя Руа.

У «Торонто» голы забили Тайлер Бертуцци и Райан Ривз.

«Вегас» прервал трёхматчевую серию неудач, набрал 73 очка и занимает пятое место в таблице Западной конференции.

«Мэйпл Лифс» не смогли продлить семиматчевую победную серию, остались с 74 очками и идут пятыми на Востоке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.