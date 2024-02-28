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Гол Барбашёва помог «Вегасу» прервать семиматчевую победную серию «Торонто»

Гол Барбашёва помог «Вегасу» прервать семиматчевую победную серию «Торонто»
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В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Вегас Голден Найтс» (2:6).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Его соотечественник — голкипер «Торонто» Илья Самсонов — отразил 26 бросков.

Помимо Барбашёва, в составе победителей шайбами отметились Мэйсон Морелли, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо, Алекс Пьетранджело и Николя Руа.

У «Торонто» голы забили Тайлер Бертуцци и Райан Ривз.

«Вегас» прервал трёхматчевую серию неудач, набрал 73 очка и занимает пятое место в таблице Западной конференции.

«Мэйпл Лифс» не смогли продлить семиматчевую победную серию, остались с 74 очками и идут пятыми на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Амадио, Теодор) – 29:11     0:2 Морелли (Теодор, Ремпал) – 32:20     1:2 Бертуцци (Маккейб, Нюландер) – 37:43     1:3 Карлссон (Маршессо) – 39:09     1:4 Маршессо (Карлссон) – 50:50     2:4 Ривз (Хольмберг) – 54:35     2:5 Маршессо (Пьетранджело) – 58:23     2:6 Руа (Теодор, Макнэбб) – 59:29    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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