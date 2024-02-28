Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» увезти победу из Виннипега

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:2).

Первую шайбу в составе гостей в этом матче забросил российский нападающий Павел Бучневич.