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Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» увезти победу из Виннипега

Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» увезти победу из Виннипега
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (4:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Первую шайбу в составе гостей в этом матче забросил российский нападающий Павел Бучневич.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Монахан (Элерс, Моррисси) – 08:53     2:0 Диллон (Шайфли) – 10:20     2:1 Бучневич (Сканделла, Томас) – 10:50     3:1 Коннор (Моррисси) – 15:33     3:2 Саад – 29:03     4:2 Иафалло (Элерс, Монахан) – 50:13    
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