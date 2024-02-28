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Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» над «Баффало»

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» над «Баффало»
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победе над «Баффало Сэйбрз».

«Для нас это хорошая победа над командой с большим мастерством. Это был хороший вызов, и мы довольны результатом», — цитирует Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, этой ночью на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки. В составе «Флориды» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 31 отражённый бросок и показатель надёжности 93,94%. В следующей встрече «пантеры» сыграют дома с «Монреаль Канадиенс» 1 марта, начало в 3:00 мск.

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