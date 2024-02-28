«Вегас Голден Найтс» быстрее всех в НХЛ достиг отметки в 300 побед

Сегодня, 28 февраля, в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Вегас Голден Найтс» (2:6). Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, для «золотых рыцарей» эта победа стала 300-й в 514-й игре. «Вегас» установил рекорд НХЛ по этому показателя, побив рекорд «Эдмонтон Ойлерз», которому для этого понадобилось 542 встречи.

«Вегас» прервал трёхматчевую серию неудач, набрал 73 очка и занимает пятое место в таблице Западной конференции. В следующей встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «рыцари» сыграют в гостях с «Бостон Брюинз». Встреча запланирована на 1 марта (3:00 мск).