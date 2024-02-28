Защитник «Трактора» — о плей-офф: ощущение, что скоро день рождения или Новый год

Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал об эмоциональном состоянии челябинского клуба в преддверии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Начну с вопроса, который задам себе сам: „Илья, а какое эмоциональное состояние у команды?“. Хороший вопрос. Когда я пришёл на арену и пообщался с ребятами, то понял, что у нас одинаковое чувство предвкушения праздника. Это можно сравнить с тем, когда ты ребёнок, а на следующий день у тебя день рождения или Новый год. Ждёшь праздник с нетерпением, такое же состояние и у нас. Мы с нетерпением ждём игр и хотим максимально показать себя», — цитирует Карпухина сайт КХЛ.

Напомним, уфимский клуб в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 сыграет с челябинским «Трактором». Серия между командами начнётся на домашнем льду клуба из столицы Башкортостана. Первый матч состоится 29 февраля и начнётся в 17:00 мск.