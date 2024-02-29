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Панарин: задача была вернуть должок «Коламбусу»

Панарин: задача была вернуть должок «Коламбусу»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Коламбус Блю Джекетс» (4:1), в котором он отметился дублем и результативной передачей.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«В раздевалке мы говорили о том, что нужно реабилитироваться после последней игры и вернуть должок «Коламбусу», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, это был второй матч подряд между этими соперниками. В первом, прошедшем 26 февраля в Коламбусе, победу одержали «жакеты» (4:2).

Сегодняшняя победа стала 40-й для нью-йоркцев в нынешнем сезоне. «Рейнджерс» первыми среди всех команд НХЛ преодолели данную отметку в текущей регулярке.

«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Рейнджерс» 3 марта сыграют в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17     2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp)     2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24     3:1 Крайдер (Панарин, Веси) – 59:07     4:1 Панарин (Труба, Миллер) – 59:48    
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