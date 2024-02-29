Панарин: задача была вернуть должок «Коламбусу»

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Коламбус Блю Джекетс» (4:1), в котором он отметился дублем и результативной передачей.

«В раздевалке мы говорили о том, что нужно реабилитироваться после последней игры и вернуть должок «Коламбусу», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, это был второй матч подряд между этими соперниками. В первом, прошедшем 26 февраля в Коламбусе, победу одержали «жакеты» (4:2).

Сегодняшняя победа стала 40-й для нью-йоркцев в нынешнем сезоне. «Рейнджерс» первыми среди всех команд НХЛ преодолели данную отметку в текущей регулярке.

«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Рейнджерс» 3 марта сыграют в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».