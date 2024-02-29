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Панарин повторил достижение Бобби Орра среди незадрафтованных игроков в истории НХЛ

Панарин повторил достижение Бобби Орра среди незадрафтованных игроков в истории НХЛ
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе хозяев дублем и результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, по итогам этой игры на счету Панарина стало 82 (35+47) очка в нынешней регулярке. Этот сезон стал шестым для россиянина за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось преодолеть 80-очковый рубеж. Это достижение помогло Панарину стать восьмым незадрафтованным игроком в истории НХЛ (с 1963 года, когда была введена процедура драфта), которому удалось набрать 80 очков минимум в шести сезонах. Ранее это делали Уэйн Гретцки (17 сезонов), Фил Эспозито (11 сезонов), Петер Штястны (8 сезонов), Адам Оутс (8 сезонов), Джо Маллен (7 сезонов), Бобби Орр (6 сезонов) и Мартен Сан-Луи (6 сезонов).

«Рейнджерс» взяли реванш у «Блю Джекетс» за поражение в предыдущем матче 26 ферваля (2:4) в Коламбусе.

«Копы» набрали 83 очка в 60 матчах и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17     2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp)     2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24     3:1 Крайдер (Панарин, Веси) – 59:07     4:1 Панарин (Труба, Миллер) – 59:48    
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