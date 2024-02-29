Трёхкратный чемпион мира оценил шансы «Салавата» в плей-офф

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил шансы «Салавата Юлаева» в текущем плей-офф КХЛ.

«Кажется, что только в этом сезоне начали «стрелять» разные молодые хоккеисты «Салавата»? А почему «стрелять» начали? Никто никогда об этом не задумывается. Да, я честно не знаю, какая там совершается работа. Но для меня это идёт от тренерского штаба. Работа команд ВХЛ и МХЛ. Это тесно связано. Вот почему мы говорим про «Локомотив». В «Динамо» сейчас Римашевский, Кудашов, Чернышов, Паталаха — ребята молодые, которых подключали к составу. В ЦСКА то же самое. Это здорово.

Но нужны и опытные игроки, чтобы на них молодёжь училась. Опытные игроки — мастера. Поэтому и есть Илья Ковальчук. Мастер, опытный. Он знает, он умеет, он подскажет внутри коллектива. И такие люди должны быть.

Как оценю шансы «Салавата» в плей-офф? Высоко оцениваю. Большая работа проделана», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.