Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА на выезде крупно обыграл «Локомотив» в первой встрече серии Кубка Гагарина — 2024

ЦСКА на выезде крупно обыграл «Локомотив» в первой встрече серии Кубка Гагарина — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Соркин) – 05:49 (5x5)     0:2 Слепышев (Григоренко, Нестеров) – 17:38 (5x4)     0:3 Нестеров (Дыбленко, Григоренко) – 31:58 (5x5)     0:4 Абрамов (Провольнев, Окулов) – 37:45 (5x5)    

На шестой минуте первого периода Михаил Григоренко с передачи Максима Соркина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Антон Слепышев с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова удвоил преимущество армейцев.

На 12-й минуте второго периода Никита Нестеров с передач Ярослава Дыбленко и Михаила Григоренко сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Виталий Абрамов с передач Владислава Провольнева и Константина Окулова довёл счёт до крупного.

Следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле послезавтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android