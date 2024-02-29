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ЦСКА на выезде крупно обыграл «Локомотив» в первой встрече серии Кубка Гагарина — 2024

В Ярославле закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На шестой минуте первого периода Михаил Григоренко с передачи Максима Соркина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Антон Слепышев с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова удвоил преимущество армейцев.

На 12-й минуте второго периода Никита Нестеров с передач Ярослава Дыбленко и Михаила Григоренко сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Виталий Абрамов с передач Владислава Провольнева и Константина Окулова довёл счёт до крупного.

Следующий матч серии «Локомотив» — ЦСКА состоится в Ярославле послезавтра, 2 марта. Начало игры — в 17:00 мск.

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