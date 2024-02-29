Фёдоров прокомментировал крупную победу ЦСКА в первом матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил крупную победу в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (4:0).

«Наш коллектив и болельщиков с победой. Хорошая крепкая игра, большие скорости. Удалось подправить определённые тактические моменты, ребята молодцы в этом плане, закрепили это сегодня, поэтому так и сыграли, особенно в обороне. Вовремя забили в атаке. Мы понимаем, что это начало. Тем не менее поздравляю наш коллектив с боевым крещением.

Кубковый ген у ЦСКА присутствует? Можно об этом поговорить. Думаю, не только гены, но и сознание того, через что мы прошли в этом сезоне. Не всё получалось, было много нареканий на определённые моменты как в игре, так и персонально. Можно сказать, что мы вышли с хорошим боевым настроем. Хотели сыграть правильно на результат, на победу.

Мобилизация на сегодняшний матч и вообще на плей-офф сегодня присутствовала полная. Ребята играли все 60 минут, как договаривались. За короткий срок это удалось всем нам сделать. Эмоции позитивные, хорошие. На этом постараемся сделать следующий шаг.

Почему перевёл Абрамова в тройку к Каменеву и Абрамову? Думаю, это звено имеет скорость и мастерство принятия решений. Думали о том, чтоб создать игровое и быстрое звено. Всегда ищем не новые сочетания, но другие комбинации, которые мы не смогли посмотреть в регулярке», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.