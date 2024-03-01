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«Питтсбург» всухую уступил «Сиэтлу» на выезде. У Малкина — «-1»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе «Сиэтла» отличились Оливер Бьёркстранд и Александер Веннберг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

32-летний страж ворот «Кракен» Филипп Грубауэр отразил все 33 броска по воротам и провёл первую «сухую» игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 16 минут 13 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Сиэтл», набрав 63 очка в 59 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» (62) – 12-й на Востоке.