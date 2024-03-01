«Анахайм» в результативном матче обыграл на выезде «Сан-Хосе». У Минтюкова — голевая

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.
В составе «Дакс» отличились Лео Карлссон, Бретт Лисон, Алекс Киллорн, Фрэнк Ватрано и Адам Хенрик. У «Шаркс» дублем отметился Энтони Дюклер, ещё по шайбе на счету Майка Хоффмана, Вильяма Эклунда и Исака Лундестрёма.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
20-летний российский защитник «Дакс» Павел Минтюков отыграл 48-й матч в нынешнем сезоне, проведя 26 минут 23 секунды на льду и записав на свой счёт результативную передачу при показателе полезности «0». В нынешнем сезоне на его счету уже 24 (3+21) очка.
В составе «Шаркс» голевой передачей отметился другой российский игрок обороны – Никита Охотюк. Его партнёр по команде Александр Барабанов – без очков и с показателем полезности «-2».
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