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«Анахайм» в результативном матче обыграл на выезде «Сан-Хосе». У Минтюкова — голевая

«Анахайм» в результативном матче обыграл на выезде «Сан-Хосе». У Минтюкова — голевая
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дюклер (Зеттерлунд, Охотюк) – 02:47     1:1 Карлссон (Киллорн, Хенрик) – 03:07     1:2 Лисон (Минтюков, Гудас) – 04:37 (sh)     1:3 Киллорн (Хенрик, Линдстрём) – 25:18     2:3 Хоффман (Зеттерлунд, Гранлунд) – 30:26 (pp)     3:3 Эклунд (Дюклер, Гранлунд) – 35:40 (pp)     3:4 Ватрано (ЛаКомбе, Строум) – 37:35 (pp)     3:5 Хенрик (ЛаКомбе, Строум) – 38:41 (pp)     4:5 Дюклер (Гранлунд, Хоффман) – 49:30 (pp)     4:6 Лундестрём – 59:36    

В составе «Дакс» отличились Лео Карлссон, Бретт Лисон, Алекс Киллорн, Фрэнк Ватрано и Адам Хенрик. У «Шаркс» дублем отметился Энтони Дюклер, ещё по шайбе на счету Майка Хоффмана, Вильяма Эклунда и Исака Лундестрёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

20-летний российский защитник «Дакс» Павел Минтюков отыграл 48-й матч в нынешнем сезоне, проведя 26 минут 23 секунды на льду и записав на свой счёт результативную передачу при показателе полезности «0». В нынешнем сезоне на его счету уже 24 (3+21) очка.

В составе «Шаркс» голевой передачей отметился другой российский игрок обороны – Никита Охотюк. Его партнёр по команде Александр Барабанов – без очков и с показателем полезности «-2».

Календарь НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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