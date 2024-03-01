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«У него это на автомате». Телегин — о снайперских достижениях форварда «Авангарда» Буше

«У него это на автомате». Телегин — о снайперских достижениях форварда «Авангарда» Буше
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32-летний российский нападающий омского «Авангарда» Иван Телегин выразил мнение о причинах высокой результативности первого звена команды.

«В чём залог успеха первого звена «Авангарда»? Я думаю, там всё вместе. У них талант, взаимопонимание, работа. Каждый выполняет свою определённую задачу.

Как у Буше получается забрасывать шайбы? Он даже и не думает, у него это на автомате. Знаешь, она вот когда идёт, она идёт, а если она не идёт, то она и не пойдёт. Один тренер так говорил», — сказал Телегин в программе «Полный контакт» на YouTube.

Отметим, что тройка Ткачёв (78) – Спунер (61) – Буше (75) суммарно набрала 214 очков по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Уже сегодня, 1 марта, «Авангард» начнёт выступления в Кубке Гагарина – 2024 первой домашней игрой серии с тольяттинской «Ладой». Начало игры – в 16:30 мск.

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