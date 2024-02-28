Главный тренер «Авангарда»: отрешённость Буше? Откуда вы это берёте, чего вы боитесь?!

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру одного из лидеров «ястребов» Рида Буше в последних матчах регулярки.

«Отрешённость в игре Буше в последних матчах? Откуда вы всё это берёте, чего вы боитесь?! Не надо ничего бояться, не надо волноваться, нужно находить правильные выходы из таких ситуаций. Всё, что произошло в конце регулярки, осталось в конце регулярки, и я уже сказал, что, на мой взгляд, дело не в том, что кто-то не хотел или устал. Бывает так, что шайба просто не идёт в ворота. Надо поддерживать ребят, а не переживать, что с ними происходит. Они все настроены, и сегодняшняя тренировка это показала. Плюс в последних матчах Буше, Спунер и Ткачёв не играли вместе, и мы за это время поняли, что их лучше не разбивать. Кроме того, в этих играх увидели прогресс Жафярова, Прохоркин с Юрчо подтвердили свой класс. Эти перемены нам помогли увидеть оптимальные сочетания на плей-офф. А беспокоиться…Это жизнь, это хоккей, надо настраиваться на победу, исходить из положительных эмоций. В каком звене начнёт плей-офф Жафяров? После третьего периода в Магнитогорске, который он сыграл с Прохоркиным и Юрчо, они так и начнут.

Абросимов и Телегин поедут с нами в поездку в Тольятти. Сейчас они готовятся индивидуально. На лёд пока они не выходят, но в зале работают с полной отдачей», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.