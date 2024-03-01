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«Концовка омрачила». Главный тренер «Авангарда» высказался о крупной победе над «Ладой»

«Концовка омрачила». Главный тренер «Авангарда» высказался о крупной победе над «Ладой»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о победной встрече с «Ладой» (5:1) в рамках первого матче серии Кубка Гагарина — 2024.

«Хорошая победа, правда, это лишь первая игра серии. Хорошо играли, моменты создали, бросали много, лидировали в трёх периодах. Концовка омрачила, не очень это хорошо. Но в хоккее такие моменты случаются. В принципе, «Авангарду» нужно добавить в большинстве, всего один гол забили. Это самое главное. Ну и в начальной стадии периодов не хочется начинать с обороны, нужно сразу конструировать атаки», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.

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«Авангард» дома крупно обыграл «Ладу» в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024
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