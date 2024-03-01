«Авангард» дома крупно обыграл «Ладу» в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024

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В Омске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На девятой минуте первого периода Сергей Бойков открыл счёт в матче. Спустя полторы минуты Николай Прохоркин с передачи Михаила Гуляева удвоил преимущество омичей.

В начале второго игрового отрезка Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Иван Игумнов с передач Артёма Чмыхова и Ильи Рейнгардта забросил четвёртую шайбу «ястребов» в игре. Спустя 38 секунд Георгий Солянников с передач Павла Куликова и Скотта Космачука размочил счёт во встрече.

На четвёртой минуте третьего периода Михаил Гуляев сделал счёт 5:1.

Напомним, сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.

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