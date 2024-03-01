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«Авангард» дома крупно обыграл «Ладу» в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024

«Авангард» дома крупно обыграл «Ладу» в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024
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В Омске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Бойков – 08:36 (5x5)     2:0 Прохоркин (Гуляев) – 10:07 (5x5)     3:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 23:10 (5x4)     4:0 Игумнов (Чмыхов, Рейнгардт) – 27:42 (5x5)     4:1 Солянников (Куликов, Космачук) – 28:20 (5x5)     5:1 Гуляев – 43:42 (5x5)    

На девятой минуте первого периода Сергей Бойков открыл счёт в матче. Спустя полторы минуты Николай Прохоркин с передачи Михаила Гуляева удвоил преимущество омичей.

В начале второго игрового отрезка Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Дамира Шарипзянова сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Иван Игумнов с передач Артёма Чмыхова и Ильи Рейнгардта забросил четвёртую шайбу «ястребов» в игре. Спустя 38 секунд Георгий Солянников с передач Павла Куликова и Скотта Космачука размочил счёт во встрече.

На четвёртой минуте третьего периода Михаил Гуляев сделал счёт 5:1.

Напомним, сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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