Главный тренер «Авангарда» взял часть вины на себя за события в конце матча с «Ладой»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Ладой» (5:1) прокомментировал массовую драку в конце встречи.

«События в концовке? Во-первых, здесь мне надо правильно поступать. Хотели, чтобы ребята-лидеры заканчивали, как обычно, но, видимо, надо было их поберечь, тогда бы и драки этой не случилось. Так получилось, что побежали на Ткачёва, на Буше. У этих ребят есть характер, они никогда не будут уступать, бежать от каких-то трудностей. Тут просто хотелось бы, чтобы побыстрее реагировали на такие вещи, когда бьют по голеностопу, а потом ещё раз бьют. Тут реакция тех, кто находится на площадке и следит за этим, должна быть быстрее. Повреждений у ребят нет, всё хорошо», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.