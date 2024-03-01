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Главный тренер «Авангарда» взял часть вины на себя за события в конце матча с «Ладой»

Главный тренер «Авангарда» взял часть вины на себя за события в конце матча с «Ладой»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Ладой» (5:1) прокомментировал массовую драку в конце встречи.

«События в концовке? Во-первых, здесь мне надо правильно поступать. Хотели, чтобы ребята-лидеры заканчивали, как обычно, но, видимо, надо было их поберечь, тогда бы и драки этой не случилось. Так получилось, что побежали на Ткачёва, на Буше. У этих ребят есть характер, они никогда не будут уступать, бежать от каких-то трудностей. Тут просто хотелось бы, чтобы побыстрее реагировали на такие вещи, когда бьют по голеностопу, а потом ещё раз бьют. Тут реакция тех, кто находится на площадке и следит за этим, должна быть быстрее. Повреждений у ребят нет, всё хорошо», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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