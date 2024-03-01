Ларионов — о победе над СКА: неплохой хоккей, могло быть и лучше

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над СКА (5:2) в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024.

«Поздравляю нашу команду с победой. Хорошая, эмоциональная игра. Первый матч первого раунда всегда таит много неожиданностей. Рады, что победили. Соперника с хорошей игрой. На такой арене, с таким ажиотажем был неплохой хоккей. Могло быть и лучше, но по отдаче, желанию и стремлению обе команды играли хорошо.

Справились ли с психологией? Всегда смотришь на текущую ситуацию в команде, видишь те элементы игры, которые мы хотим видеть. Это было видно в концовке. Мы сейчас не можем вернуть концовку сезона, было много поражений. Какие-то моменты нам удавались хорошо, какие-то нет. В плей-офф хочешь оставить всё плохое и двигаться вперёд. Плей-офф – это эмоциональная вывеска, для многих ребят это первый матч плей-офф», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.