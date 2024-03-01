СКА проиграл «Торпедо» в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024

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В Санкт-Петербурге закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На седьмой минуте первого периода Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Дмитрия Бреуса открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Василий Атанасов с передачи Бобби Линча удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Василий Глотов с передачи Марата Хайруллина размочил счёт в матче.

На 17-й минуте второго периода Василий Атанасов с передачи Бобби Линча сделал счёт 3:1. Спустя полторы минуты Сергей Толчинский с передач Александра Кадейкина и Михаила Воробьёва вновь сократил отставание СКА до минимума.

На 18-й минуте третьего периода Сергей Гончарук забросил четвёртую шайбу «Торпедо», поразив пустые ворота. В конце игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече.

Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта и начнётся в 17:00 мск.

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