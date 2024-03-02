Лукоянов – о матч-штрафе Радулова: он же не специально его бил, игрок в порядке

35-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал эпизод с удалением до конца матча своего партнёра по команде Александра Радулова в первом периоде второй встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:4, 0-2).

«Момент силового приёма Радулова? Не видел. Видел только игрока «Автомобилиста» на льду. Всякое бывает, если бы наш игрок получил такой удар в голову, то в Екатеринбурге бы это обсуждали. Дали штраф, значит фол был.

Что сказали Александру в раздевалке? Ничего. Был момент и был. Он же не специально его бил, игрок «Автомобилиста» в порядке. Иногда мы играем 5 минут в большинстве, нас обсуждают. Нормальное явление», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

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Напомним, в конце первого периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов встретил грязным силовым приёмом у борта в зоне атаки защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва. Это не осталось без внимания партнёра по команде Воробьёва – Максима Осипова, вступившего в драку с Радуловым. В итоге арбитры расценили этот эпизод как атаку в область головы и шеи, удалив Радулова до конца матча.