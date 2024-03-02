«Виннипег» одержал победу над «Каролиной», отыгравшись с 0:3. У Свечникова – два ассиста

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Счёт в матче был открыт лишь в середине второго периода чешским нападающим «Харрикейнз» Мартином Нечасом. Через несколько минут финн Теуво Терявяйнен укрепил преимущество хозяев, а к концу этой же двадцатиминутки Себастьян Ахо довёл преимущество до комфортных цифр на табло – 3:0.

Однако старт заключительного игрового отрезка хоккеисты «Каролины» полностью провалили, пропустив три шайбы к пятой минуте, — отличились Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер и Марк Шайфли. В конце встречи хоккеисты «Джетс» вышли вперёд усилиями Шона Монахана, а на последней минуте точку в этой игре поставил Нидеррайтер, оформивший дубль броском в пустые ворота.

23-летний российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 43 секунды и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «0».

Ворота «Каролины» в этой игре защищал ещё один российский хоккеист – Пётр Кочетков, отразивший 28 бросков из 32. У его визави из «Джетс» Коннора Хеллебайка – 33 сейва.