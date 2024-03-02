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«Виннипег» одержал победу над «Каролиной», отыгравшись с 0:3. У Свечникова – два ассиста

«Виннипег» одержал победу над «Каролиной», отыгравшись с 0:3. У Свечникова – два ассиста
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нечас (Ноэсен, Чатфилд) – 30:12     2:0 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 35:54     3:0 Ахо (Свечников, Бантинг) – 39:12 (pp)     3:1 Коннор (Элерс, Моррисси) – 41:36     3:2 Нидеррайтер (Шмидт, Лаури) – 43:02     3:3 Шайфли (Моррисси) – 45:40 (pp)     3:4 Монахан – 56:47     3:5 Нидеррайтер (Иафалло, Моррисси) – 59:49    

Счёт в матче был открыт лишь в середине второго периода чешским нападающим «Харрикейнз» Мартином Нечасом. Через несколько минут финн Теуво Терявяйнен укрепил преимущество хозяев, а к концу этой же двадцатиминутки Себастьян Ахо довёл преимущество до комфортных цифр на табло – 3:0.

Однако старт заключительного игрового отрезка хоккеисты «Каролины» полностью провалили, пропустив три шайбы к пятой минуте, — отличились Кайл Коннор, Нино Нидеррайтер и Марк Шайфли. В конце встречи хоккеисты «Джетс» вышли вперёд усилиями Шона Монахана, а на последней минуте точку в этой игре поставил Нидеррайтер, оформивший дубль броском в пустые ворота.

23-летний российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 43 секунды и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «0».

Ворота «Каролины» в этой игре защищал ещё один российский хоккеист – Пётр Кочетков, отразивший 28 бросков из 32. У его визави из «Джетс» Коннора Хеллебайка – 33 сейва.

Календарь матчей НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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