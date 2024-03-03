«У него очень быстрые руки». Бобровский оценил спасение после выхода Кейна один на один

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал своё спасение после выхода один на один с нападающим «Детройта» Патриком Кейном. Опытный форвард пытался финтами переиграть россиянина и отправить шайбу между щитков.

«Его руки очень быстрые, и он сделал великолепный финт. Мне повезло, что шайба не прошла у меня между ног и ударилась в щиток», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

По итогам матча Бобровский отразил 21 бросок и оформил шат-аут, который стал для россиянина 42-м в карьере. «Флорида» выиграла 14 из последних 16 матчей и поднялась на вершину таблицы НХЛ. Эта победа стала для Бобровского 30-й в текущем сезоне НХЛ. Россиянин обошёл Доминика Гашека по числу побед в НХЛ, выиграв свой 390-й матч в карьере.