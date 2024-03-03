«Лада» после второго периода ведёт в счёте 2:0 во втором матче серии с «Авангардом»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит второй матч серии между «Авангардом» и «Ладой». После второго периода впереди гости со счётом 2:0.

Первый период завершился безголевой ничьей. На 26-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Никита Попугаев, которому ассистировали Андрей Алтыбармакян и Максим Минеев. Удвоил преимущество тольяттинцев голом в большинстве Егор Бабенко с передач Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева. Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 24 броска по своим воротам.

Напомним, первый матч серии завершился уверенной победой «Авангарда» со счётом 5:1. В конце первого матча состоялось несколько драк.