«Лада» после второго периода ведёт в счёте 2:0 во втором матче серии с «Авангардом»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит второй матч серии между «Авангардом» и «Ладой». После второго периода впереди гости со счётом 2:0.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Алтыбармакян, Минеев) – 25:32 (5x5) 0:2 Бабенко (Космачук, Кугрышев) – 27:21 (5x4) 1:2 Юрчо (Чистяков) – 51:51 (5x5) 2:2 Шарипзянов (Ткачёв) – 52:37 (5x5) 3:2 Николишин (Жафяров, Игумнов) – 67:09 (5x5)
Первый период завершился безголевой ничьей. На 26-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Никита Попугаев, которому ассистировали Андрей Алтыбармакян и Максим Минеев. Удвоил преимущество тольяттинцев голом в большинстве Егор Бабенко с передач Скотта Космачука и Дмитрия Кугрышева. Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 24 броска по своим воротам.
Напомним, первый матч серии завершился уверенной победой «Авангарда» со счётом 5:1. В конце первого матча состоялось несколько драк.
Комментарии
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