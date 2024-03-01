Массовая драка на старте плей-офф КХЛ! Игроки «Лады» напали на главных звёзд «Авангарда»

В Омске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Изначально тольяттинцы старались сопротивляться, играли в активный прессинг, поддавливали омичей, однако более высокий класс команды Михаила Кравца в итоге сказался.

Но самое интересное во встрече произошло в её концовке. Под занавес третьего периода произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва, Райана Спунера и Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.

По итогам драки Березин получил шесть минут штрафа за грубость и подножку, а защитник «Авангарда» Артём Чмыхов, форварды Рид Буше и Владимир Ткачёв, а также нападающий «Лады» Донат Стальнов — по две минуты за грубость.

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Уже после массовой потасовки с участием первого звена омичей на следующую смену вышел форвард «Авангарда» Марк Верба. Через несколько секунд после возобновления игры Верба устроил яркую драку с защитником «Лады» Владиславом Сёминым.

Вот кого изначально надо было выпускать на концовку уже выигранного матча, а не Буше, Ткачёва и компанию. На пресс-конференции главный тренер «ястребов» признал свою ошибку.

«Во-первых, здесь мне надо правильно поступать. Хотели, чтобы ребята-лидеры заканчивали, как обычно, но, видимо, надо было их поберечь, тогда бы и драки этой не случилось. Так получилось, что побежали на Ткачёва, на Буше. У этих ребят есть характер, они никогда не будут уступать, бежать от каких-то трудностей. Тут просто хотелось бы, чтобы побыстрее реагировали на такие вещи, когда бьют по голеностопу, а потом ещё раз бьют. Тут реакция тех, кто находится на площадке и следит за этим, должна быть быстрее. Повреждений у ребят нет, всё хорошо», — заявил Кравец.

В Тольятти обещают, что лёгкой прогулки у омичей не будет: «Лёгких игр у них не будет». Игрок «Лады» — о массовой драке с лидерами «Авангарда»

«С моей стороны ничего не было, я, наоборот, пытался ребят успокоить. Это спонтанно произошло, у ребят самолюбие взыграло, я даже не понял, с чего всё началось. Потом уже, когда выходили на вбрасывание и увидели человека, который профессионально драками занимается, конечно, мы уже ожидали, уже готовились. Надо было как-то противостоять, выбрали кого покрепче, чтобы он постоял за всю команду. Да, выпустили Сёмина именно под Марка Вербу. У нас нет такого плана, как Верба, игроков, которые специализируются на драках», — сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

Посмотрим, как будет складываться эта серия в дальнейшем, но уже сейчас понятно, что нерва в противостоянии хоть отбавляй. О чём это говорит? О том, что плей-офф действительно начался. Теперь мы это увидели не на словах, а на деле.