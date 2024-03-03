«Амур» сравнял счёт в серии с «Металлургом», одержав победу во второй выездной игре

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся второй матч серии первого раунда Восточной конференции Кубка Гагарина – 2024, в котором «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

Счёт в матче был открыт во второй половине первого периода нападающим «Металлурга» Игорем Гераськиным. Однако к концу данного игрового отрезка хоккеисты «Амура» восстановили паритет усилиями Александра Хохлачёва – 1:1. На 14-й минуте второго периода Дмитрий Шевченко вывел вперёд подопечных Андрея Мартемьянова, а уже через 15 секунд Егор Коршков укрепил преимущество хабаровчан. За две минуты до конца основного времени Андрей Разин снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, устроив финальный штурм, что привело к заброшенной шайбе Люка Джонсона, однако сравнять счёт в матче так и не удалось.

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Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Хабаровск на домашний лёд «Амура». Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 12:00 мск.