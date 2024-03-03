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«Амур» сравнял счёт в серии с «Металлургом», одержав победу во второй выездной игре

«Амур» сравнял счёт в серии с «Металлургом», одержав победу во второй выездной игре
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся второй матч серии первого раунда Восточной конференции Кубка Гагарина – 2024, в котором «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Гераськин (Пресс, Юров) – 14:00 (5x5)     1:1 Хохлачёв (Кулик, Дрозг) – 18:21 (5x5)     1:2 Шевченко (Рылов, Дрозг) – 34:44 (5x5)     1:3 Коршков (Барулин, Бочаров) – 34:59 (5x5)     2:3 Джонсон (Орехов) – 59:26 (6x5)    

Счёт в матче был открыт во второй половине первого периода нападающим «Металлурга» Игорем Гераськиным. Однако к концу данного игрового отрезка хоккеисты «Амура» восстановили паритет усилиями Александра Хохлачёва – 1:1. На 14-й минуте второго периода Дмитрий Шевченко вывел вперёд подопечных Андрея Мартемьянова, а уже через 15 секунд Егор Коршков укрепил преимущество хабаровчан. За две минуты до конца основного времени Андрей Разин снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, устроив финальный штурм, что привело к заброшенной шайбе Люка Джонсона, однако сравнять счёт в матче так и не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Хабаровск на домашний лёд «Амура». Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 12:00 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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