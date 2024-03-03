«Огорчила никакая реализация большинства». Разин — после поражения от «Амура»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о проблемах с реализацией численного преимущества во второй встрече серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с хабаровским «Амуром» (2:3, 1-1).

«Это плей-офф, здесь другой хоккей. Вы вчера видели «Трактор» — «Салават», там вчера была бойня. У нас позиционных атак было намного больше, поэтому у них было больше блокированных бросков. Единственный момент, который сильно огорчил, — никакая реализация большинства, с этим надо что-то делать. Первый период не туда пустили эмоции, потом хорошо играли «пять на пять»

Есть ли мысль развести тройку Зернова? Мыслей полно, сейчас по горячим следам мысли реализовать не хочется. Возможности для ротации есть, есть Минулин, уже сегодня мог он выйти, но не стали рисковать.

Состояние Подскребалина? В поездку не едет, к полуфиналу должен выйти», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, при ничейном счёте серия переезжает в Хабаровск на домашний лёд «Амура». Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 12:00 мск.