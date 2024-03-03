«Начали разговаривать с «Амуром» вместо игры в хоккей». Разин — о 2:3 против «Амура»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от хабаровского «Амура» (2:3, 1-1).

«Ощущения от игры? Непередаваемые. Поражение есть поражение, значит, мы его заслужили. Соперник начал играть жёстко, без прокатов, а мы все эмоции не туда направили, начали разговаривать с ними вместо того, чтобы играть в хоккей. Надо было наказывать. Большинства было предостаточно, к сожалению, оно сегодня не пошло. Все голы сами себе «привезли», глупые ошибки. Бывают такие игры, надо сделать правильные выводы.

Игроки «Амура» вывели оппонентов из равновесия? Я бы не сказал. Были моменты — надо реализовывать. У нас есть молодые, горячие, которые на провокации повелись, сделаем выводы.

Игра в большинстве? Некоторые хоккеисты сами на себя не были похожи. Может быть, с волнением было связано, хотя уже вторая игра. Я не думаю, что это боязнь ошибиться, люди достигли уровня КХЛ. Рассчитывал, что Петунин выйдет, но всё оказалось сложнее», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, при ничейном счёте серия переезжает в Хабаровск на домашний лёд «Амура». Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 12:00 мск.