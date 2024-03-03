«Плей-офф — лучшее время показать характер». Легионер «Авангарда» — о волевой победе

31-летний словацкий нападающий омского «Авангарда» Томаш Юрчо прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ, 2-0) во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Классная получилась игра. Отыгрались с 0:2 в третьем периоде, проявили характер, и плей-офф – это самое лучшее время, чтобы показать характер. У нас отличный коллектив, поэтому во втором перерыве мы просто собрались и сказали друг другу, что способны на многое. Мы знали, что нам по силам забить два гола за период, настроились и были в полной готовности.

Хорошие команды тем и отличаются, что могут забить, когда это необходимо. Если не получилось забить в начале игры, то мы это сделаем в концовке. «Лада» здорово играет в нейтральной зоне, ставят стену на синей линии, и через неё очень сложно пробиться. Хорошо, что мы находим способы преодолеть эту преграду», — передаёт слова Юрчо корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в прошедшем матче Юрчо отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем плей-офф. В регулярном сезон он провёл 21 матч в составе «Авангарда», отметившись 16 (8+8) результативными действиями при показателе полезности «+4».