Автор победного гола «Авангарда» в овертайме: мне такую передачу отдали — грех не забить

27-летний российский нападающий омского «Авангарда» Иван Николишин поделился эмоциями после заброшенной шайбы в овертайме второй встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ, 2-0).

«Конечно, в овертайме хотели победить, забить сразу гол. Сказалось, что были на эмоциях после камбэка в третьем периоде. В овертайме эти эмоции ещё не утихли, хотелось быстрее-быстрее ещё забить. «Лада» очень здорово играла в обороне сегодня, вратарь отлично действовал, да и в атаке нам немало хлопот доставили. Их можно понять, они практически к стенке прижаты были сегодня, им необходимо было побеждать.

Перевод Жафярова в моё звено — один из ключевых моментов? Да таких факторов много было. И пойманный на себя бросок, и силовой приём. Всё накапливалось как снежный ком. Да, изменения в звеньях сработали, но не думаю, что это было главным. Гол в овертайме? Здорово закружили в зоне, потом мне передачу отдали такую, что грех было не забить», — передаёт слова Николишина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Отметим, что в двух матчах текущего плей-офф КХЛ на счету Николишина одна заброшенная шайба и результативная передача при коэффициенте полезности «+2».