Телебашня в Омске окрасилась в цвета «Авангарда» после победы над «Ладой»

В Омске отметили вторую победу кряду местного «Авангарда» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 в серии с тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ, 2-0). Об этом сообщает пресс-служба омского клуба в одной из социальных сетей команды.

Местная телебашня в честь победы окрасилась в цвета «Авангарда». На ней демонстрируется логотип клуба и слоган: «Омск за «Авангард»! Поддержим ястребов!»

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Напомним, первый матч серии, состоявшийся в пятницу, 1 марта, завершился уверенной победой «Авангарда» со счётом 5:1. В конце первого матча состоялось несколько драк. При счёте 2-0 в серии в пользу «Авангарда» команды переезжают в Тольятти. Следующая игра состоится во вторник, 5 марта, на стадионе «Лада-Арена». Начало – в 18:00 мск.