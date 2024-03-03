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Телебашня в Омске окрасилась в цвета «Авангарда» после победы над «Ладой»

Телебашня в Омске окрасилась в цвета «Авангарда» после победы над «Ладой»
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В Омске отметили вторую победу кряду местного «Авангарда» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 в серии с тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ, 2-0). Об этом сообщает пресс-служба омского клуба в одной из социальных сетей команды.

Местная телебашня в честь победы окрасилась в цвета «Авангарда». На ней демонстрируется логотип клуба и слоган: «Омск за «Авангард»! Поддержим ястребов!»

ВИДЕО.

Напомним, первый матч серии, состоявшийся в пятницу, 1 марта, завершился уверенной победой «Авангарда» со счётом 5:1. В конце первого матча состоялось несколько драк. При счёте 2-0 в серии в пользу «Авангарда» команды переезжают в Тольятти. Следующая игра состоится во вторник, 5 марта, на стадионе «Лада-Арена». Начало – в 18:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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