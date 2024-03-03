«Такие игры нужны. Рад, что не сложили клюшки». Кравец — о волевой победе «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал волевую победу своих подопечных в овертайме второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ, 2-0).

«Тяжёлая, напряжённая игра. Были уверены, что соперник сегодня выйдет злее, настойчивее, упорнее. Так и вышло. Мы выдержали натиск в первом периоде, выдержали силовые приёмы, ребята вытерпели и уверенно ответили, когда могли. К сожалению, во втором периоде пропустили необязательные голы и сами много моментов не реализовали. Но такие игры тоже нужны, они воспитывают команду, воспитывают характер каждого, дают уверенность на следующие матчи. Отличный опыт для всех, рад за ребят, что они не сложили свои клюшки.

Действительно, сделали небольшие изменения перед третьим периодом, поменяли местами Жафярова и Мартынова. В принципе, оба звена сразу стали играть лучше, и оба звена в результате забили, это сработало. Думаю, что так и оставим на следующий матч сочетания. Во втором перерыве я просил ребят проявить характер, начать активно с первой смены, и Спунер с Буше сразу прорвались туда, сделали бросок. С этой смены мы и дали понять, что будем играть ещё лучше», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, при счёте 2-0 в серии в пользу «Авангарда» команды переезжают в Тольятти. Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 18:00 мск.