Ларионов: Кульбаков похож на Майка Вернона. Мы довольны, как он играет

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил выступление белорусского вратаря Ивана Кульбакова, совершившего 64 сейва во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с санкт-петербургским СКА (2:3 ОТ, 1-1).

«Кульбаков? Здесь вопрос касается судейства. Они находятся на льду, у них восемь глаз. Они должны все эти вещи контролировать. Мы защищаем своего вратаря, но не хотим давать сопернику или арбитрам возможность нас удалять. Это тонкая грань, которую мы не хотим переступать.

С Патриком Руа я никогда не играл, только против него. Кульбаков больше похож на Майка Вернона. Мы довольны, как он играет. Не сомневаюсь, что ему хватит сил продолжать в том же духе и так же играть», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Майк Вернон является легендой НХЛ. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли — в составе «Калгари Флэймз» (1989) и «Детройт Ред Уингз» (1997).