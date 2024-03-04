Конюшков: не сказал бы, что «Торпедо» — тотальный аутсайдер. Главное, что мы сплочены

21-летний российский защитник и капитан нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков после поражения от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина – 2024 выразил мнение о том, что его команда является явным аутсайдером этого противостояния.

«Не сказал бы, что мы тотальные аутсайдеры… Главное, что мы остаёмся сплочённым коллективом. Многое об этом говорилось, что много молодых ребят, для которых это первый плей-офф и вообще первый сезон в КХЛ. С коллективом проблем нет, все пластаются, бросаются под шайбы, играют друг за друга. В коллективе никаких проблем нет, а что касается этих ребят (Кручинина и Сизова. – Прим. «Чемпионата») – это внутренняя кухня команды, мы не можем её вынести», — сказал Конюшков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, после прошедшей игры серия переезжает в Нижний Новгород. Следующая встреча между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.