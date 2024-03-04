Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 3 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

3 марта в рамках первого раунда Кубка Гагарина – 2024 состоялись три встречи. Матчи были сыграны в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.
Открывал программу игрового дня матч в Омске, где «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Несмотря на то что подопечные Олега Браташа вели по ходу встречи со счётом 2:0, хоккеисты хозяев не отдали игру – в третьем периоде с разницей в одну минуту они дважды поразили ворота Владислава Подъяпольского, а в овертайме гол Ивана Николишина принёс им вторую победу в серии – 3:2 ОТ в матче и 2-0 – в серии.
В Магнитогорске «Металлург» не сумел закрепить преимущество в серии и проиграл хабаровскому «Амуру» (2:3). При ничейном счёте в серии команды отправляются на Дальний Восток.
В заключительном матче игрового дня подопечные Романа Ротенберга сумели отыграться с 0:2 с нижегородским «Торпедо», сравняв счёт на последних минутах основного времени в формате «шесть на четыре». Для выявления победителя командам потребовалось два овертайма, по итогам которых победу праздновали хоккеисты СКА – 3:2 ОТ. Счёт в серии стал равным, команды отправляются в Нижний Новгород.
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