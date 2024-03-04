Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 3 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 3 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

3 марта в рамках первого раунда Кубка Гагарина – 2024 состоялись три встречи. Матчи были сыграны в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.

Открывал программу игрового дня матч в Омске, где «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Несмотря на то что подопечные Олега Браташа вели по ходу встречи со счётом 2:0, хоккеисты хозяев не отдали игру – в третьем периоде с разницей в одну минуту они дважды поразили ворота Владислава Подъяпольского, а в овертайме гол Ивана Николишина принёс им вторую победу в серии – 3:2 ОТ в матче и 2-0 – в серии.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Алтыбармакян, Минеев) – 25:32 (5x5)     0:2 Бабенко (Космачук, Кугрышев) – 27:21 (5x4)     1:2 Юрчо (Чистяков) – 51:51 (5x5)     2:2 Шарипзянов (Ткачёв) – 52:37 (5x5)     3:2 Николишин (Жафяров, Игумнов) – 67:09 (5x5)    

В Магнитогорске «Металлург» не сумел закрепить преимущество в серии и проиграл хабаровскому «Амуру» (2:3). При ничейном счёте в серии команды отправляются на Дальний Восток.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Гераськин (Пресс, Юров) – 14:00 (5x5)     1:1 Хохлачёв (Кулик, Дрозг) – 18:21 (5x5)     1:2 Шевченко (Рылов, Дрозг) – 34:44 (5x5)     1:3 Коршков (Барулин, Бочаров) – 34:59 (5x5)     2:3 Джонсон (Орехов) – 59:26 (6x5)    

В заключительном матче игрового дня подопечные Романа Ротенберга сумели отыграться с 0:2 с нижегородским «Торпедо», сравняв счёт на последних минутах основного времени в формате «шесть на четыре». Для выявления победителя командам потребовалось два овертайма, по итогам которых победу праздновали хоккеисты СКА – 3:2 ОТ. Счёт в серии стал равным, команды отправляются в Нижний Новгород.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Коваленко) – 27:12 (5x5)     0:2 Гончарук (Коваленко, Конюшков) – 35:38 (5x4)     1:2 Толчинский (Глотов, Серебряков) – 38:08 (5x5)     2:2 Воробьёв (Глотов, Толчинский) – 57:51 (5x4)     3:2 Глотов (Хайруллин, Федотов) – 92:29 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android