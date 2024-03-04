Хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов. Форвард прервал безголевую серию из трёх матчей. Ещё один гол на счету Фредерика Годро.

У гостей сегодня забивали Микаэль Гранлунд, Нико Штурм, а также

Энтони Дюклер.

После результата данного матча «Миннесота» поднялась на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 64 очка. «Сан-Хосе», в свою очередь, занимает 15-ю позицию в турнирной таблице Запада.