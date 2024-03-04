Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»

Хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов. Форвард прервал безголевую серию из трёх матчей. Ещё один гол на счету Фредерика Годро.

У гостей сегодня забивали Микаэль Гранлунд, Нико Штурм, а также
Энтони Дюклер.

После результата данного матча «Миннесота» поднялась на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 64 очка. «Сан-Хосе», в свою очередь, занимает 15-ю позицию в турнирной таблице Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp)     0:2 Штурм – 24:56 (sh)     1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp)     2:2 Капризов (Шоу) – 27:01     2:3 Дюклер – 40:23     3:3 Капризов (Болди) – 42:38     4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android