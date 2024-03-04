Хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»
Поделиться
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов. Форвард прервал безголевую серию из трёх матчей. Ещё один гол на счету Фредерика Годро.
У гостей сегодня забивали Микаэль Гранлунд, Нико Штурм, а также
Энтони Дюклер.
После результата данного матча «Миннесота» поднялась на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 64 очка. «Сан-Хосе», в свою очередь, занимает 15-ю позицию в турнирной таблице Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp) 0:2 Штурм – 24:56 (sh) 1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp) 2:2 Капризов (Шоу) – 27:01 2:3 Дюклер – 40:23 3:3 Капризов (Болди) – 42:38 4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01
Комментарии
- 4 марта 2024
-
05:47
-
05:42
-
05:38
-
04:46
-
02:10
-
01:16
-
00:08
-
00:00
- 3 марта 2024
-
23:44
-
23:16
-
23:04
-
22:52
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:17
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:42
-
21:38
-
21:31
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:49
-
20:38
-
20:32
-
20:24
-
20:12
-
19:54
-
19:44