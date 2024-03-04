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«Когда оказался на чужом празднике». СКА — о праздновании гола в воротах «Торпедо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Западной конференции Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев во втором овертайме — 3:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии — 1-1.

СКА удалось отыграться по ходу матча со счёта 0:2. Второй гол петербургский клуб забил за пару минут до конца третьего периода при игре в большинстве. Игроки СКА принялись бурно праздновать заброшенную шайбу прямо возле ворот «Торпедо», где оказался защитник нижегородцев Богдан Конюшков.

«Когда оказался на чужом празднике», — отреагировала на это празднование пресс-служба СКА.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Третий матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 5 марта.