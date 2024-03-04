Олимпийский чемпион оценил начало серии Кубка Гагарина между московским и минским «Динамо»

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил начало серии Кубка Гагарина между московским и минским «Динамо». Первый матч противостояния остался за бело-голубыми со счётом 4:1.

«Первая игра между московским и минским «Динамо» мне понравилась. Конечно, для хозяев не всё получилось идеально, так как соперник продемонстрировал определённый характер и навязал борьбу. В итоге только в концовке москвичам удалось выиграть матч. Не исключаю, что и вторая встреча серии пройдёт в аналогичном ключе», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Второй матч серии пройдёт сегодня, 4 марта, в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.