Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион оценил начало серии Кубка Гагарина между московским и минским «Динамо»

Олимпийский чемпион оценил начало серии Кубка Гагарина между московским и минским «Динамо»
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил начало серии Кубка Гагарина между московским и минским «Динамо». Первый матч противостояния остался за бело-голубыми со счётом 4:1.

«Первая игра между московским и минским «Динамо» мне понравилась. Конечно, для хозяев не всё получилось идеально, так как соперник продемонстрировал определённый характер и навязал борьбу. В итоге только в концовке москвичам удалось выиграть матч. Не исключаю, что и вторая встреча серии пройдёт в аналогичном ключе», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Второй матч серии пройдёт сегодня, 4 марта, в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Мы аутсайдер? Впервые слышу». Звезда «Динамо» верит в главную сенсацию в плей-офф КХЛ
Эксклюзив
«Мы аутсайдер? Впервые слышу». Звезда «Динамо» верит в главную сенсацию в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android