Кузьменко набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех дебютантов прошлого сезона

В Калгари закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий канадского клуба Андрей Кузьменко отметился во встрече дублем и набрал своё 101-е (52+49) очко за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кузьменко набрал 100-е очко быстрее всех дебютантов прошлого сезона.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл 53 встречи, в которых забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. Напомним, по ходу сезона Андрей перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари».

«Флэймз» с 65 очками в активе занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.