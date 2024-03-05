Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузьменко набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех дебютантов прошлого сезона

Кузьменко набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех дебютантов прошлого сезона
Комментарии

В Калгари закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий канадского клуба Андрей Кузьменко отметился во встрече дублем и набрал своё 101-е (52+49) очко за карьеру в НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кузьменко набрал 100-е очко быстрее всех дебютантов прошлого сезона.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл 53 встречи, в которых забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. Напомним, по ходу сезона Андрей перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари».

«Флэймз» с 65 очками в активе занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Дубль Кузьменко не спас «Калгари» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android