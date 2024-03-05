Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Известный агент оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф

Известный агент оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на выход в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

«Шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф на данный момент? Я считаю, что очень сложная задача стоит перед командой. Плей-офф для неё начался уже месяц назад. Ей каждый матч надо выигрывать. Очень сильно лихорадит команду. Отсутствие стабильности и ожидаемого результата – это, наверное, лучшее для букмекеров, но худшее для болельщиков. Преданных болельщиков «Вашингтона».

Всё, что мы можем сделать здесь, — это пожелать удачи нашим хоккеистам и выхода в плей-офф», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сейчас «Вашингтон» отстаёт от зоны плей-офф на семь очков, имея три игры в запасе.

Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Овечкин вплотную приблизился к ещё одной легенде! Но «Вашингтон» опять проиграл
Видео
Овечкин вплотную приблизился к ещё одной легенде! Но «Вашингтон» опять проиграл
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android