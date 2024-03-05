Известный агент оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на выход в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

«Шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф на данный момент? Я считаю, что очень сложная задача стоит перед командой. Плей-офф для неё начался уже месяц назад. Ей каждый матч надо выигрывать. Очень сильно лихорадит команду. Отсутствие стабильности и ожидаемого результата – это, наверное, лучшее для букмекеров, но худшее для болельщиков. Преданных болельщиков «Вашингтона».

Всё, что мы можем сделать здесь, — это пожелать удачи нашим хоккеистам и выхода в плей-офф», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сейчас «Вашингтон» отстаёт от зоны плей-офф на семь очков, имея три игры в запасе.