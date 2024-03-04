На этот раз «столичные» потерпели поражение в матче с одной из худших команд года. «Кэпс» всё дальше от зоны плей-офф.

Овечкин вплотную приблизился к ещё одной легенде! Но «Вашингтон» опять проиграл

Каждое очко для «Вашингтона» сейчас на вес золота. До зоны плей-офф всего шесть очков, но игра и результаты «столичных» оставляют желать лучшего.

«Аризона», успешно начав сезон, быстро вернулась в кризисное состояние. Кошмарная серия поражений, составившая 14 матчей, прервалась лишь в последней встрече «койотов». К этому моменту «Койотс» отстали от восьмой строчки в конференции на 17 очков и фактически лишились всяких шансов на выход в плей-офф. Более того: в 2024 году лишь «Чикаго» набрал меньше очков, чем «Аризона».

И теперь «койоты» приехали к «Вашингтону», который в предыдущем очном матче, ещё в начале декабря, неожиданно был разгромлен со счётом 0:6.

Встреча началась с атак «Кэпиталз». Однако на восьмой минуте «столичные» так увлеклись игрой в чужой зоне, что совсем позабыли о защите. Нападающий «Вашингтона» совершил обрез, а Дилан Гюнтер, перехвативший шайбу, резкой передачей вывел Логана Кули один на один с Чарли Линдгреном. Бросок — 1:0!

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На 15-й минуте «Вашингтон» едва не сравнял счёт, успешно убежав в атаку. Алексей Протас получил шайбу на правом фланге и с разворота бросил — неудачно. Коннор Макмайкл добивал уже в пустые ворота, но голкипер «Аризоны» Карел Веймелка в суперпрыжке спас ворота!

«Это не Брюс Ли, это Веймелка! Боже мой!» — воскликнул один из комментаторов встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Первый период завершился ещё одним взятием ворот. Барретт Хэйтон отправил шайбу в пустой угол владений Линдгрена, но судьи справедливо отменили гол — за пару мгновений до этого хоккеист «Койотс» на пятачке сбил голкипера «Кэпиталз».

На первой же минуте второго периода Александр Овечкин получил шанс забросить. Капитан «Вашингтона» убежал один на один, убрал шайбу на неудобную и бросил — вновь Веймелка спас!

А на 25-й минуте «Аризона» забила второй гол. «Столичные», играя в меньшинстве, не смогли вынести шайбу из своей зоны. «Койоты» совершили отбор, Ник Шмальц перевёл налево на Дилана Гюнтера, тот — направо на Джейсона Цукера. Перед нападающим оказались пустые ворота — 2:0! Защитники оставили Линдгрена на растерзание сопернику, но и «Аризона» шикарно разыграла шайбу.

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Буквально в следующем моменте «Вашингтон» едва не пропустил в большинстве. Выход два в одного — и только перекладина спасла «столичных».

На 27-й минуте «Кэпиталз» вошли в зону, Овечкин получил пас на правом фланге у борта и в касание резко перевёл на пятачок — оттуда Сонни Милано вколотил шайбу в ворота! 1:2!

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Овечкин продлил свою результативную серию до трёх матчей, теперь на его счету 45 (17+28) очков. Кроме того, капитан «Вашингтона» вплотную приблизился к Полу Коффи в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1530 против 1531), а также сократил отставание от Джо Торнтона по количеству очков с учётом плей-офф (1671 против 1673).

Ну и теперь ему осталось всего пять ассистов до Сергея Фёдорова (696), занимающего второе место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.

Однако долго радоваться у «столичных» не вышло. Всего через 43 секунды «Аризона» забила третий гол. Майкл Кесселринг получил передачу на правом фланге и бросил — 3:1. Всё выглядело очень просто.

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А на 39-й минуте произошёл апогей ужасов «Вашингтона» в матче. «Аризона» разыгрывала большинство. Гюнтер получил передачу на правом фланге и прострелил на пятачок. Там опытнейший защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон попытался прервать пас… и срезал шайбу в собственные ворота!

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Третий период начался ударно. Дилан Строум отпасовал на Энтони Манту, тот мощно щёлкнул — 2:4!

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«Кэпиталз» продолжили давить. В одной из атак Овечкин так разгорячился, что силовым приёмом буквально «вбил» соперника в ворота. В концовке третьего периода у «столичных» было несколько опасных моментов, но использовать их не удалось. А на последней минуте пропустили пятый гол — в пустые ворота.

В итоге «Вашингтон» опять усложнил себе жизнь и вставил палки в колёса. С каждым поражением «столичные» всё дальше от зоны плей-офф.