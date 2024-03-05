«Нет фоткам Кузи!» Тринеев мешал журналисту сделать фото Кузнецова на тренировке «Херши»

Нападающий «Херши» Богдан Тринеев мешал журналисту сфотографировать форварда Евгения Кузнецова на тренировке «Беарс». Как сообщает журналист Иэн Оланд в своей соцсети, россиянин в шутку закрывал ему обзор и не давал сфотографировать Кузнецова в форме «Херши».

«Нет фоткам Кузи! Нет фоткам Кузи!» — смеялся россиянин, закрывая обзор журналисту.

Напомним, Кузнецов оказался в «Херши», пройдя драфт-отказов, откуда россиянина не забрала ни одна команда НХЛ. Евгений провёл первую тренировку в составе «Беарс», где занимался в звене с неиграющим составом команды.

В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».