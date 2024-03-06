Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Заварухин: «Трактор» должен был терпеть в третьем периоде. Надо эмоции держать в руках

А. Заварухин: «Трактор» должен был терпеть в третьем периоде. Надо эмоции держать в руках
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин рассказал, почему команда не удержала победный счёт в третьем периоде четвёртого матча серии с «Салаватом Юлаевым» (2:3, 2-2 в серии).

«Много внимания уделяем силовой составляющей в этой серии? Согласен. Мы должны были в третьем периоде терпеть, где-то должна была быть холодная голова. Надо свои эмоции держать в руках. Конечно, Робинсона не хватало, но у нас все ребята бились сегодня, молодцы. Юртайкин неплохо сыграл, у нас есть и другие ребята, готовые выйти и сыграть. Ткачёву зашивали губу, думаю, что всё нормально с ним, должен в следующем матче сыграть.

Снова рано сели в оборону? Мы хотим играть в атаку, но соперник тоже играет, пытается отыграться. Здесь от соперника зависит, как он нам даёт играть. То же самое, в начале игры мы смотримся лучше, забиваем голы. Но, конечно, у нас не было задачи прямо сидеть в обороне», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Трактора» в концовке матча и сравнял счёт в серии 2-2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android