А. Заварухин: «Трактор» должен был терпеть в третьем периоде. Надо эмоции держать в руках

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин рассказал, почему команда не удержала победный счёт в третьем периоде четвёртого матча серии с «Салаватом Юлаевым» (2:3, 2-2 в серии).

«Много внимания уделяем силовой составляющей в этой серии? Согласен. Мы должны были в третьем периоде терпеть, где-то должна была быть холодная голова. Надо свои эмоции держать в руках. Конечно, Робинсона не хватало, но у нас все ребята бились сегодня, молодцы. Юртайкин неплохо сыграл, у нас есть и другие ребята, готовые выйти и сыграть. Ткачёву зашивали губу, думаю, что всё нормально с ним, должен в следующем матче сыграть.

Снова рано сели в оборону? Мы хотим играть в атаку, но соперник тоже играет, пытается отыграться. Здесь от соперника зависит, как он нам даёт играть. То же самое, в начале игры мы смотримся лучше, забиваем голы. Но, конечно, у нас не было задачи прямо сидеть в обороне», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.