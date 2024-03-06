«А если бы он попал? Можно было закончить сезон». А. Заварухин — о симуляции Бурдасова

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин оценил момент с удалением защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова за удар в область головы и шеи форварда челябинцев Антона Бурдасова. Науменков был очень недоволен решением судей дать удаление, так как на повторе видно, что он не коснулся головы Бурдасова.

«Симуляция Бурдасова? Если вы хорошо момент посмотрите… А если бы он попал? Согласитесь, это опасный эпизод со стороны соперника. Если бы он попал, там можно было закончить сезон. Хоккеисты «Салавата Юлаева» тоже много приукрашивают, не будем на это внимание обращать. Такой момент не красит защитника, просто некрасивый эпизод. Это мужская игра, но она должна быть более чистая, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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