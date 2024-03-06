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Защитник «Салавата Юлаева» Науменков бурно отреагировал на своё удаление за атаку в голову

Защитник «Салавата Юлаева» Науменков бурно отреагировал на своё удаление за атаку в голову
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 2:1 в пользу челябинцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
2 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)     1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5)     2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5)     2:2 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 48:51 (5x4)    

В концовке второго периода удаление за атаку в область головы и шеи получил защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков. Игрок обороны махнул локтем возле головы нападающего «Трактора» Антона Бурдасова, который моментально схватился за голову. Судья решил выписать двухминутное удаление, чем был крайне недоволен Науменков. Защитник уфимцев активно жестикулировал на скамейке штрафников и был не согласен с полученным штрафом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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