Все результаты игрового дня НХЛ 7 марта
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Сегодня, 7 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Нюландер (Бертуцци, Доми) – 22:29 1:1 Олофссон (Гиргенсонс) – 26:31 2:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 64:20
На данный момент не завершены два матча:
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Кастелиц (Зуб, Хаймор) – 02:44 1:1 Строум (Ватрано, Лисон) – 24:42 2:1 Киллорн (Целльвегер, Фаулер) – 43:27
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp) 1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15 1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30 2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp) 3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49 4:2 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 36:12 5:2 Макар (Рантанен, Друен) – 39:26 (pp) 6:2 Друен (Колтон, Мэнсон) – 47:12 7:2 Фуди (Кивиранта) – 55:25
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 90 очками после 63 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 87 очков за 64 матча.
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