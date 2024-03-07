Все результаты игрового дня НХЛ 7 марта

Сегодня, 7 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На данный момент не завершены два матча:

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 90 очками после 63 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 87 очков за 64 матча.