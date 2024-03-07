Журналист The Athletic: обмен Тарасенко поднял «Флориду» на ступеньку выше

Журналист The Athletic Шайна Голдман оценила обмен Владимира Тарасенко во «Флориду». Россиянин был обменян из «Оттавы» на два драфт-пика, канадский клуб сохранит 50% зарплаты форварда.

«Пантерз» уже были одной из сильнейших команд в лиге, и обмен Владимира Тарасенко поднял эту команду на ступеньку выше. Тарасенко сделал настоящий шаг назад, даже по сравнению с прошлогодним дедлайном, не говоря уже о пиковых годах, с провалами в создании бросков и проблемами с игрой в своей зоне. Однако он по праву станет частью состава второго плана «Флориды», получив прекрасную возможность максимально раскрыть свои сильные стороны. Весьма вероятно, россиянин займёт место во втором звене с элитным плеймейкером Мэттью Ткачуком, что позволит Тарасенко просто сосредоточиться на своём лучшем оружии — броске.

Есть, конечно, риск, что обмен Тарасенко не выгорит. Но риск того стоил, учитывая цену приобретения нападающего с сохранением 50% зарплаты. В худшем случае он перейдёт на роль игрока третьего звена. Если понадобится, у «Пантерз» и без него будут прекрасные топ-шесть форвардов.

Результат обмена вряд ли порадует «Оттаву», но, возможно, это вышло из-под их контроля, учитывая положение Тарасенко. Здесь у игрока был контроль над обменом, а у «Оттавы» не было большого количества рычагов воздействия. Не помог и тот факт, что в этом году на рынке присутствует множество результативных нападающих», — цитирует журналистку The Athletic.